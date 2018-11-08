Крым придется признать российским, заявил экс-канцлер Германии

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Крым рано или поздно придется признать Российским, заявил бывший канцлер Германии Герхард Шредер в интервью Aachener Nachrichten.

"Это реальность, которую когда-то придется признать. Между прочим, Крым, ранее принадлежавший России, в 1954 году был подарком советского лидера Хрущева на тот момент советской Украине. Он думал, что советский коммунизм проживет также долго, как католическая церковь. Этого, к счастью, не произошло", — сказал немецкий политик.

Он также подчеркнул, что Европе необходимо восстановить сотрудничество с Москвой, добавив, что Россия является ближайшим соседом и без нее на континенте не будет долгосрочного мира.

Крым стал российским регионом после проведенного на полуострове в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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