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В Госдепе заявили, что Россия не выполнила требования по закону о химоружии

Сюжет:
Дело об отравлении Скрипалей (1886)
(обновлено: 00:37 08.11.2018)
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© AFP 2018 / Nicholas KammЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фотоЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
© AFP 2018 / Nicholas Kamm

ВАШИНГТОН, 8 ноя — РИА Новости. Госдепартамент проинформировал конгресс США, что Россия не выполнила требования, предписанные в рамках закона "О контроле за химическим и биологическим оружием", заявил журналистам представитель госдепа Роберт Палладино.

По его словам, Россия до 6 ноября "не предприняла шаги для выполнения условий", предписанных законом.

"Мы проинформировали конгресс, что мы не смогли подтвердить, что Российская Федерация соблюдает положения закона", — сказал дипломат.

Официальный представитель МИД Мария Захарова. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Невар
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МИД ответил на требования США об инспекциях по химоружию
Он сообщил, что по мере продвижения США будут следовать предписанным обязательствам в рамках этого закона. Говоря о санкциях, он отметил, что Вашингтон в настоящее время изучает возможный эффект вводимых новых антироссийских санкций и проводит по этому поводу консультации с конгрессом США.

Очередные санкции США против России вступили в силу 27 августа в рамках американского закона "О контроле за химическим и биологическим оружием" от 1991 года. Основанием для их введения стали обвинения в адрес РФ в применении химического оружия в британском Солсбери, где были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. РФ эти обвинения отрицает и предлагает совместное расследование инцидента, на которое Лондон не соглашается.

Здание министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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У США есть три тысячи тонн боевых компонентов химоружия, заявили в МИД
После того, как американская сторона постановила, что РФ не предоставила необходимые Вашингтону доказательства, согласно закону запускается процедура введения второго пакета санкций.

Закон предусматривает шесть вариантов санкций за невыполнение требований американских властей. Причем он предписывает президенту США применить как минимум три пункта. Среди них обещание, что США будут препятствовать получению "провинившейся" страной любых займов и кредитов в международных финансовых организациях и запретят американским банкам выдавать кредиты. Кроме того, закон запрещает американским компаниям экспорт любых товаров и технологий, кроме продовольствия и сельскохозяйственной продукции. Аналогично предусмотрен запрет на любой импорт из страны под санкциями, отдельно отмечено, что это распространяется на нефть и нефтепродукты.

Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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США решили наказать Россию по закону о химоружии вслед за КНДР и Сирией
Также в числе санкций понижение уровня дипломатических отношений без указания, каким именно оно должно быть. Последним пунктом идет возможность приостановить разрешение на полеты в и из США государственных авиакомпаний страны-нарушителя, что может напрямую затронуть "Аэрофлот".

В Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.

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