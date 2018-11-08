В Госдепе заявили, что Россия не выполнила требования по закону о химоружии

ВАШИНГТОН, 8 ноя — РИА Новости. Госдепартамент проинформировал конгресс США, что Россия не выполнила требования, предписанные в рамках закона "О контроле за химическим и биологическим оружием", заявил журналистам представитель госдепа Роберт Палладино.
По его словам, Россия до 6 ноября "не предприняла шаги для выполнения условий", предписанных законом.
"Мы проинформировали конгресс, что мы не смогли подтвердить, что Российская Федерация соблюдает положения закона", — сказал дипломат.
Очередные санкции США против России вступили в силу 27 августа в рамках американского закона "О контроле за химическим и биологическим оружием" от 1991 года. Основанием для их введения стали обвинения в адрес РФ в применении химического оружия в британском Солсбери, где были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. РФ эти обвинения отрицает и предлагает совместное расследование инцидента, на которое Лондон не соглашается.
Закон предусматривает шесть вариантов санкций за невыполнение требований американских властей. Причем он предписывает президенту США применить как минимум три пункта. Среди них обещание, что США будут препятствовать получению "провинившейся" страной любых займов и кредитов в международных финансовых организациях и запретят американским банкам выдавать кредиты. Кроме того, закон запрещает американским компаниям экспорт любых товаров и технологий, кроме продовольствия и сельскохозяйственной продукции. Аналогично предусмотрен запрет на любой импорт из страны под санкциями, отдельно отмечено, что это распространяется на нефть и нефтепродукты.
В Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.