Генпрокурор США Джефф Сешнс подал в отставку

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Дональд Трамп объявил об отставке генпрокурора США Джеффа Сешнса. Об этом он написал в своем Twitter.

We are pleased to announce that Matthew G. Whitaker, Chief of Staff to Attorney General Jeff Sessions at the Department of Justice, will become our new Acting Attorney General of the United States. He will serve our Country well…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 ноября 2018 г.

​По словам президента, новым исполняющим обязанности генерального прокурора станет нынешний глава аппарата Сешнса в минюсте.

Трамп поблагодарил уходящего генпрокурора за работу.

Как сообщает газета Washington Examiner , Сешнс подал заявление об отставке с поста генпрокурора США в среду после соответствующего запроса Трампа.

В своем послании он отчитался о своих достижениях на посту. В частности, он упомянул, что за это время было "восстановлено и сохранено верховенство закона". "Спасибо вам за предоставленную возможность, господин президент", — отметил Сешнс.

Трамп многократно критиковал Сешнса, в том числе и публично, за то, как тот руководил минюстом. Также президент неоднократно заявлял, что работники ведомства плетут против него заговоры.