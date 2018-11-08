Трамп обвинил "режим Обамы" в присоединении Крыма к России

МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Дональд Трамп обвинил администрацию своего предшественника США Барака Обамы в том, что Крым присоединился к России.

В ходе пресс-конференции по итогам прошедших в США промежуточных выборов президент упомянул об успешной встрече с Владимиром Путиным в Хельсинки летом этого года. Также он сказал, что Обама "позволил" полуострову отойти к России. Журналист перебил его и отметил, что в этом — якобы "вина" Путина.

"Это был режим президента Обамы. Обама сделал это", — возразил глава Белого дома.

Крым присоединился к России на основании результатов референдума в марте 2014 года, где 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя изъявили желание войти в состав РФ. Власти Крыма организовали плебисцит после государственного переворота на Украине в феврале того же года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Страны Запада также не признают легитимности присоединения. Российское руководство неоднократно заявляло, что жители полуострова демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН высказались за воссоединение с Россией. Путин заявлял, что вопрос Крыма "закрыт окончательно".