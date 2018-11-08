Более 60 стран примут участие в конференции по Афганистану в Женеве

ВАШИНГТОН, 8 ноя — РИА Новости. Более 60 стран примут участие в министерской конференции по Афганистану в Женеве, которая пройдет в конце ноября, сообщили в пресс-службе госдепартамента США.

"Конференция, которая состоится в конце ноября, предоставит афганскому правительству возможность доложить о прогрессе, достигнутом им в осуществлении ключевых реформ, которые приблизят страну к миру и самообеспеченности", — говорится в сообщении ведомства.

С учетом того, что в конференции примут участие более 60 союзников Афганистана, конференция также станет мощным сигналом решимости и приверженности международного сообщества прекращению многолетнего конфликта в Афганистане, добавили в госдепе.

Для подготовки конференции в Женеву отправляется первый заместитель помощника госсекретаря США по Южной и Центральной Азии Элис Уэллс. Туда она прибудет из Афганистана и Пакистана, где встречалась с афганскими и пакистанскими лидерами.

Ранее источник в Кабуле сообщил РИА Новости, что министерская конференция по Афганистану под эгидой ООН пройдет в Женеве 27-28 ноября. По его словам, Кабул на данном мероприятии будут представлять министр иностранных дел республики Салахуддин Раббани, глава минфина Мохаммад Кайюми, высшее исполнительное лицо страны Абдулла Абдулла, а также некоторые из советников президента Афганистана и представители афганского экспертного сообщества.

Встрече в Женеве будет предшествовать второе заседание Московского формата консультаций по Афганистану на уровне заместителей министров иностранных дел и профильных спецпредставителей, которое состоится 9 ноября в российской столице. На заседание приглашены представители стран-участниц — Афганистана, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также США. Как сообщается, президент Афганистана Ашраф Гани решил направить на заседание делегацию Высшего совета мира этой страны.