Более 60 стран примут участие в конференции по Афганистану в Женеве

ВАШИНГТОН, 8 ноя — РИА Новости. Более 60 стран примут участие в министерской конференции по Афганистану в Женеве, которая пройдет в конце ноября, сообщили в пресс-службе госдепартамента США.
"Конференция, которая состоится в конце ноября, предоставит афганскому правительству возможность доложить о прогрессе, достигнутом им в осуществлении ключевых реформ, которые приблизят страну к миру и самообеспеченности", — говорится в сообщении ведомства.
С учетом того, что в конференции примут участие более 60 союзников Афганистана, конференция также станет мощным сигналом решимости и приверженности международного сообщества прекращению многолетнего конфликта в Афганистане, добавили в госдепе.
Ранее источник в Кабуле сообщил РИА Новости, что министерская конференция по Афганистану под эгидой ООН пройдет в Женеве 27-28 ноября. По его словам, Кабул на данном мероприятии будут представлять министр иностранных дел республики Салахуддин Раббани, глава минфина Мохаммад Кайюми, высшее исполнительное лицо страны Абдулла Абдулла, а также некоторые из советников президента Афганистана и представители афганского экспертного сообщества.