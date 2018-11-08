В Литве унижают и наказывают за дискуссию о "лесных братьях"

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости, Константин Севастьянов. В Вильнюсе перезахоронили останки командира "лесных братьев" Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса — пышно, с воинскими почестями, в присутствии первых лиц, включая президента Литвы Далю Грибаускайте. Одновременно начались гонения на оппозиционного политика, осмелившегося проголосовать против установления мемориальной таблички Раманаускасу. Почему личность человека, которого нет в живых уже шестьдесят один год, до сих пор вызывает ожесточенные споры, разбиралось РИА Новости.

Биография для "героя"

Статья про Адольфаса Раманаускаса в Википедии, написанная, судя по всему, его горячими поклонниками, рисует его как национального героя. Родился в 1918 году в США в семье эмигранта из Литвы, в 1921-м вернулся с родителями на историческую родину, учился в педагогическом институте в Клайпеде, в военной школе в Каунасе, затем трудился сельским учителем.

Когда Литву оккупировали нацисты, Раманаускас, как явствует из его "парадной" биографии, работал преподавателем в семинарии города Алитус. Летом 1941-го участвовал в так называемом июльском восстании против Советской власти, облегчившем гитлеровцам захват республики. К слову, участники этого "восстания" убивали не только советских активистов, но и устраивали крупные еврейские погромы. Современная официальная литовская историография участие Раманаускаса в истреблении евреев отрицает. Хотя имеются и противоположные мнения на этот счет.

Когда немцев выбили из Литвы, Раманаускас примкнул к "Лесным братьям" — членам националистического подполья, наводившим страх на сторонников Советов. Среди, как их сейчас называют в Литве, национальных партизан Раманаускас был известен под позывным "Ванагас" ("Ястреб"). Он объединил разрозненные силы "Лесных братьев", организовывал нападения на советских солдат и со временем стал лидером "Союза борцов за свободу Литвы". Но после ряда успешных операций против "партизан" в 1949 году Раманаускас призвал сторонников перейти от вооруженной борьбы к тактике "пассивного сопротивления".

Впоследствии Раманаускас жил по поддельным документам, писал мемуары, а 11 октября 1957 года попал в руки советских спецслужб. Через шесть недель его расстреляли.

По словам офицера советского МГБ Нахмана Душанского, участвовавшего в задержании Раманаускаса, поймать преступника удалось благодаря всплывшей информации: прошедшая подготовку в английской разведшколе диверсионная группа, выброшенная с парашютами на территорию Литовской ССР, привезла с собой большую сумму денег в американской валюте. "И основную часть средств, а это были многие десятки тысяч долларов, Лукша (командир группы. — Прим. ред.) передал Раманаускасу. И тогда под плотное наблюдение были взяты все валютные менялы в Вильнюсе и Каунасе, мы предполагали, что рано или поздно люди Раманаускаса или он сам, засветятся на обмене долларов. Ведь для нелегального существования и финансовой поддержки остатков подполья требовались советские деньги".

Чутье не подвело контрразведчиков. Раманаускас был захвачен спецгруппой МГБ вместе с женой Бируте и двумя телохранителями на квартире у одного "валютчика". "У каждого из них было по два пистолета, но захват был произведен молниеносно, они не успели открыть огонь", — вспоминал ветеран спецслужб.

Современные литовские историки особенно подчеркивают, что во время следствия Раманаускас подвергался пыткам. По утверждениям историка Дарюса Юодиса, Раманаускас-Ванагас был кастрирован, ему выкололи глаз, перед смертью он впал в кому.

Скандальная "канонизация"

В связи со столетием Раманаускаса 2018-й год в Литве был объявлен годом его памяти. Однако, процесс "канонизации" лесного брата сопровождается скандалами. Крупнейшее литовское издательство Alma littera объявило, что изымет из продажи все книги писательницы Руты Ванагайте, известной своими исследованиями холокоста на территории республики. Дело в том, что Ванагайте на основании изучения архивных документов пришла к шокирующему выводу: Раманаускас-Ванагас тайно сотрудничал с советскими органами госбезопасности, а на допросах, предшествовавших его расстрелу, выдал своих соратников.

После этих заявлений Ванагайте подверглась яростной травле со стороны "пламенных патриотов" Литвы. Сам "отец литовской независимости" Витаутас Ландсбергис не постеснялся опубликовать обращение к писательнице, в котором предложил ей пойти в ближайший лес, помолиться и покончить с собой. Та не выдержала и публично покаялась — принесла извинения, отказалась от своих слов о Раманаускасе и на всякий случай уехала из страны.

В то же время глава иерусалимского отделения Центра Симона Визенталя Эфраим Зурофф, помогавший Ванагайте в написании книги о холокосте, высказал мнение, что во время нацистской оккупации Раманаускас мог быть причастен к уничтожению евреев. "Он участвовал в преследовании евреев в Друскининкае в первые недели нацистской оккупации. Он был одним из руководителей повстанческих групп, его отряд активно преследовал евреев, стрелял коммунистов. А эти коммунисты часто были евреями", — утверждает Зурофф. Он оговаривается, что ему точно не известно, собственноручно ли Раманаускас убивал обреченных: "Мы не знаем, сам ли он стрелял. Однако он руководил подразделением, которое стреляло". Эти заявления вызвали шквал возмущения со стороны официозных литовских историков. Со своей стороны Ванагайте заявила, что не нашла документов, свидетельствующих об участии Раманаускаса в холокосте.

Военный историк Михаил Майоров разделяет мнение, что Раманаускас работал на два фронта. "Чем выше он поднимался по служебной лестнице, тем меньше боевых действий против подразделений Красной Армии и НКВД-МГБ вели "Лесные братья". Если 1948-й и три предшествовавших года отличались ожесточенными боевыми столкновениями, то после 1949-го активная фаза сопротивления стала затухать, а к 1951-му сошла на нет", — говорит Майоров. Историк напоминает: "Именно зимой 1949 года Ванагас стал начальником партизанского штаба. Советская власть системно подрывала социальную базу "Лесных братьев", вывозя сочувствовавших им в отдаленные районы СССР. А в ответ партизанский начштаба писал гневные стихи, который появлялись в подпольных газетах".

Не промолчал — и получил

Еще один скандал, связанный с именем Раманаускаса, разразился летом. В июле мэр Клайпеды Витаутас Грубляюскас предложил установить на стене бывшего педагогического института, где некогда учился Раманаускас, мемориальную табличку с его именем. Депутат горсобрания Вячеслав Титов выступил против. Он сослался на архивные документы, согласно которым Раманаускас имел отношение к массовому уничтожению жителей Литвы. По словам Титова, находившиеся под началом Раманаускаса "Лесные братья" терроризировали и убивали тех, кто благожелательно или хотя бы нейтрально относился к Советской власти. "Он участвовал в так называемых военно-полевых судах и лично выносил смертные приговоры мирным жителям Литвы", — подчеркнул депутат.

По распоряжению главного прокурора окружной прокуратуры Клайпеды Симонаса Минкявичюса было начато досудебное расследование по факту заявления Титова о личности Раманаускаса. Полицейские обыскали автомобиль и офис депутата, забрали документы, флешки, жесткие диски и рабочий компьютер. В отношении "клеветника" начали процесс лишения полномочий народного избранника.

А около сотни поклонников "Лесных братьев" из числа литовских националистов провели митинг в Клайпеде. Титов не испугался туда прийти, чтобы объяснить свою позицию. Но депутата попытались избить и осыпали мукой. Националисты перешли на крик и потребовали, чтобы Титов "убирался в Россию". Стоит заметить, что предки депутата живут в Литве на протяжении трехсот лет, он сам родился в Клайпеде.

"Покопался в интернете и наткнулся на решение суда от 1957 года. Там чёрным по белому написано: только по самым минимальным данным, людьми Раманаускаса было убито пятьсот мирных граждан Литвы. А по другой информации, имеющейся в деле, подручные Раманаускаса уничтожили восемь тысяч мирных жителей — как взрослых, так и детей. Мог ли я, узнав подобное, смолчать?", — вопрошает Титов. В ответ официозные историки поспешили заявить: "При расследовании сопротивления литовских партизан нельзя базироваться только на делах, составленных палачами НКВД и КГБ. В них партизан называют бандитами и содержится множество других очерняющих утверждений".

Впрочем, некоторые жители Литвы встали на сторону Титова. По словам депутата, в горсовете должен был выступить один непосредственный свидетель тех событий, но мэр города отказал ему в трибуне. Титов уверяет, что сдаваться не намерен, и готов доказывать свою правоту. Тем временем горсовет все-таки проголосовал за установку мемориальной доски человеку, которого в обществе считают то ли героем, то ли палачом.