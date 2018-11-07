В США не подтвердили встречу Трампа и Путина в Париже

ВАШИНГТОН, 7 ноя — РИА Новости. Отдельной встречи президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина 11 ноября в Париже не планируется, заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.

"Единственная встреча, которая запланирована у президента (Трампа) — это встреча с президентом (Франции Эммануэлем) Макроном. Мы не планируем отдельную двустороннюю встречу с президентом Путиным в Париже", — сказал он.

"Ничего на данный момент не запланировано", — подтвердил другой представитель администрации.

Президент США Дональд Трамп ранее сказал, что увидится с Путиным в ходе ланча лидеров в Париже, а встретится с ним наедине на саммите G20 в Аргентине в конце ноября.

В среду помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что решение не проводить продолжительную встречу лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Париже 11 ноября было принято обеими сторонами совместно по просьбе руководства Франции, посчитавшего, что подобный контакт отвлечет внимание от основного действия — торжеств по случаю окончания Первой мировой войны.

По словам Ушакова, принято решение ориентироваться на организацию такой встречи в Буэнос-Айресе в ходе саммита "двадцатки".