Представитель США примет участие в конференции по Афганистану в Москве

ВАШИНГТОН, 7 ноя – РИА Новости. Представитель США в качестве наблюдателя примет участие в конференции по Афганистану, которая пройдет в Москве 9 ноября, заявил в среду журналистам заместитель представителя госдепартамента Роберт Палладино.

"Я могу сообщить, что в координации с правительством Афганистана посольство США в Москве направит представителя для наблюдения за обсуждениями на рабочем уровне. США готовы работать со всеми заинтересованными сторонами для поддержки и оказания помощи процессу мирного урегулирования", — сказал Палладино на регулярном брифинге.

Он заявил, что "США считают, что все стороны должны поддерживать прямой диалог между правительством Афганистана и "Талибаном"* для завершения войны".

Палладино также сообщил, что США "считают, что все страны должны поддерживать прямой диалог между правительством Афганистана и "Талибаном"*. "Но ни одна страна, включая Россию, не может заменить афганское правительство в их прямых переговорах с "Талибаном"*, — добавил дипломат.

Второе заседание московского формата консультаций по Афганистану на уровне заместителей министров иностранных дел и профильных спецпредставителей состоится 9 ноября в Москве. На заседание приглашены представители стран-участниц — Афганистана, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также США.

*Запрещённая в России террористическая организация