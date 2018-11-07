Представитель США примет участие в конференции по Афганистану в Москве

ВАШИНГТОН, 7 ноя – РИА Новости. Представитель США в качестве наблюдателя примет участие в конференции по Афганистану, которая пройдет в Москве 9 ноября, заявил в среду журналистам заместитель представителя госдепартамента Роберт Палладино.
Он заявил, что "США считают, что все стороны должны поддерживать прямой диалог между правительством Афганистана и "Талибаном"* для завершения войны".
Второе заседание московского формата консультаций по Афганистану на уровне заместителей министров иностранных дел и профильных спецпредставителей состоится 9 ноября в Москве. На заседание приглашены представители стран-участниц — Афганистана, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также США.
*Запрещённая в России террористическая организация