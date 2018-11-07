Россия запросила закрытое обсуждение санкций по КНДР в Совбезе ООН

ООН, 7 ноя — РИА Новости. Постпредство России в ООН запросило на четверг консультации в Совбезе всемирной организации по вопросу санкций против КНДР, сообщил РИА Новости пресс-секретарь миссии Федор Стржижовский.

"Россия действительно запросила обсуждение темы северокорейских санкций в ходе завтрашних консультаций СБ ООН в разделе "Разное", — сказал Стржижовский.

Он добавил, что "это будет обсуждение в закрытом формате".

Семнадцатого сентября США в ООН провели открытое обсуждение выполнения санкций в отношении КНДР. Оно состоялась на фоне растущей напряженности между США и Россией из-за среднесрочного доклада группы экспертов Комитета 1718, который следит за выполнением санкций в отношении Северной Кореи.

США заблокировали публикацию доклада, так как им не понравились внесённые в него по просьбе РФ изменения.

В начале октября госсекретарь США Майк Помпео посетил Японию, Южную Корею и Северную Корею и провел переговоры с лидерами этих стран об усилиях КНДР по денуклеаризации и обсудил возможность второй встречи на высшем уровне между президентом США Дональдом Трампом и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.