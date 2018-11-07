Наблюдатели ОБСЕ не увидели иностранного вмешательства на выборах в США

ВАШИНГТОН, 7 ноя – РИА Новости. Наблюдатели ОБСЕ не видели попыток иностранного вмешательства на выборах в США, заявил специальный координатор ОБСЕ Джордж Церетели.
Он добавил, что у наблюдателей было не так много времени, чтобы следить за предвыборной кампанией и самими выборами.
Во вторник, 6 ноября, состоялись промежуточные выборы в конгресс США. По последним данным, республиканцы сохранили большинство в сенате США, обеспечив себе минимум 52 места при, необходимых 50 для контроля верхней палаты, однако потеряли большинство в палате представителей.