Трамп объявил об отставке генпрокурора США

ВАШИНГТОН, 7 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил об отставке генерального прокурора Джеффа Сешнса.

"Мы рады объявить, что Мэтью Уитакер, глава аппарата генпрокурора Джеффа Сешнса в министерстве юстиции, станет нашим новым исполняющим обязанности генпрокурора США", — написал Трамп в Twitter.

Глава Белого дома поблагодарил Сешнса за работу.

"Постоянная замена будет объявлена позднее", — сообщил Трамп.

Президент США многократно критиковал Сешнса, в том числе и публично, за то, как тот руководил министерством юстиции.

Трамп неоднократно заявлял, что работники минюста плетут против него заговоры.