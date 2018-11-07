Умер французский композитор Франсис Ле

ПАРИЖ, 7 ноя — РИА Новости, Виктория Иванова. Лауреат премии "Оскар" за музыку к фильму "История любви", автор музыки к фильму Клода Лелуша "Мужчина и женщина" композитор Франсис Ле скончался во Франции в возрасте 86 лет, сообщил мэр Ниццы Кристиан Эстрози.

"С огромной болью я узнал о смерти Франсиса Ле, восхитительного музыканта и композитора из Ниццы, которому мы обязаны, в частности, музыкой из фильмов "Мужчина и женщина" и "История любви". Думаю о его семье и близких", — написал Кристиан Эстрози в своём аккаунте в сети Twitter.

Франсис Ле, родившийся в Ницце в 1932 году, прославился не только музыкальными темами к фильмам, хотя и написал несколько десятков саундтреков. Его мелодии звучат в фильмах Клода Лелуша, Роже Вадима, Рене Клемана и других режиссёров.

Он сочинял музыку и для песен, которые потом исполняли Ив Монтан, Эдит Пиаф, Мирей Матье, Фрэнк Синатра и их не менее известные коллеги по сцене.