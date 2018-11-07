Трамп готов сотрудничать с демократами над регулированием соцсетей

ВАШИНГТОН, 7 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов сотрудничать с демократами над регулированием соцсетей.

Демократы на выборах во вторник завоевали контроль над палатой представителей, но не смогли получить сенат.

Трампа спросили на пресс-конференции, готов ли он к сотрудничеству с демократами по этому вопросу. "Да, конечно", — ответил президент.

"Но тут вы вторгаетесь в (вопрос свободы) слова", — добавил Трамп. "Хотите верьте, хотите — нет, но я по-настоящему люблю свободу слова. Многие этого не понимают, но я в это очень верю. А когда вы начинаете регулировать, может произойти много плохого", — сказал президент США.