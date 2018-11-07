Трамп пообещал сделать заявление по делу Хашукджи на следующей неделе

ВАШИНГТОН, 7 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал сделать заявление по делу саудовского журналиста Джамаля Хашукджи на следующей неделе.

"Я сообщу очень серьезное мнение на эту тему на следующей неделе", — сказал Трамп на пресс-конференции в ответ на вопрос, виновна ли Саудовская Аравия в убийстве журналиста.

Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек. Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве.

Впоследствии генеральный прокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб заявил, что убийство Хашукджи было преднамеренным. Он отметил, что прокуратура продолжает следственные мероприятия в свете информации, получаемой от совместной группы следователей королевства и Турции.