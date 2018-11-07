Трамп рассказал о переносе встречи Помпео с представителями КНДР

ВАШИНГТОН, 7 ноя — РИА Новости. Встреча госсекретаря США Майка Помпео с представителями КНДР, назначенная на эту неделю, будет проведена в другое время, заявил президент США Дональд Трамп.

"Мы внесем изменения здесь, так как запланированы другие поездки. Мы проведем ее (встречу Помпео с представителями КНДР — ред.) в другой день", — сказал американский лидер на пресс-конференции по итогам промежуточных выборов в конгресс.

Он отметил, что в этом "нет спешки". Трамп также подчеркнул, что хотел бы снять санкции с Пхеньяна, однако КНДР должна проявить "ответственность".

Ранее сообщалось, что Помпео и спецпредставитель по КНДР Стивен Биган планировали встретиться в четверг в Нью-Йорке с заведующим отделом единого фронта Трудовой партии Северной Кореи Ким Ён Чхолем.