Трамп рассказал о переносе встречи Помпео с представителями КНДР

ВАШИНГТОН, 7 ноя — РИА Новости. Встреча госсекретаря США Майка Помпео с представителями КНДР, назначенная на эту неделю, будет проведена в другое время, заявил президент США Дональд Трамп.
Он отметил, что в этом "нет спешки". Трамп также подчеркнул, что хотел бы снять санкции с Пхеньяна, однако КНДР должна проявить "ответственность".
Ранее сообщалось, что Помпео и спецпредставитель по КНДР Стивен Биган планировали встретиться в четверг в Нью-Йорке с заведующим отделом единого фронта Трудовой партии Северной Кореи Ким Ён Чхолем.