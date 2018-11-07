Трамп рассказал о полноформатной встрече с Путиным в рамках G20

ВАШИНГТОН, 7 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что 11 ноября в Париже пройдет его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках общего ланча лидеров, а полноформатное общение двух лидеров пройдет на саммите G20 в Аргентине в конце ноября.

"Не думаю, что у нас будет время (общаться — ред.) отдельно. Но мы вскоре встретимся на G20, где и он, и я будем. И вот этой встречи мы ждем. У нас (в Париже — ред.) будет ланч, но полагаю, там будет много людей", — сказал Трамп на пресс-конференции по итогам промежуточных выборов в конгресс.

В среду помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что решение не проводить продолжительную встречу лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Париже 11 ноября было принято обеими сторонами совместно по просьбе руководства Франции, посчитавшего, что подобный контакт отвлечет внимание от основного действия – торжеств по случаю окончания Первой мировой войны.

По словам Ушакова, принято решение ориентироваться на организацию такой встречи в Буэнос-Айресе в ходе саммита "двадцатки".