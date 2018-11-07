Трамп обвинил администрацию Обамы в присоединении Крыма к России

ВАШИНГТОН, 7 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил администрацию экс-президента США Барака Обамы в присоединении Крыма к РФ.

Трамп на пресс-конференции по итогам промежуточных выборов упомянул об успешной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным этим летом в Хельсинки и о том, что Обама "позволил" полуострову отойти к РФ. Журналист перебил его, отметив, что это якобы "вина" Владимира Путина.

"Это был режим президента Обамы. Обама сделал это", — парировал Трамп.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".