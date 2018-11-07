Сотрудник "Медузы", сообщивший об инциденте с Колпаковым, уволился

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Сотрудник интернет-издания "Медуза", который сообщил о недопустимом поведении главреда издания Ивана Колпакова в отношении своей жены, уволился по собственному желанию, сообщила в своём аккаунте в Facebook генеральный директор и учредитель проекта Галина Тимченко.
"За неделю до СД (совета директоров) сотрудник "Медузы", который сообщил об инциденте, предупредил, что если Иван Колпаков останется главредом, он уволится… Вчера я спросила его, каково его решение, и предложила три варианта: остаться и продолжать работать (был вариант и удаленной работы), уйти по соглашению сторон с компенсацией или уволиться по собственному желанию, если у него оно не пропало. Сегодня он выбрал третий вариант", — написала Тимченко.
В конце октября главный редактор интернет-издания "Медуза" Иван Колпаков временно сложил с себя полномочия из-за подозрений "в неподобающем поведении", его обязанности исполняла генеральный директор и учредитель проекта Галина Тимченко, подробностей инцидента официально не сообщалось. Расследовать инцидент было поручено экстренному совету директоров.
Совет директоров, собравшись в ноябре, посчитал достаточным наказанием временное отстранение главреда издания Ивана Колпакова от его обязанностей за неподобающее поведение и вернул его к работе, сообщалось на странице "Медузы" в Facebook.