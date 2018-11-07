Сотрудник "Медузы", сообщивший об инциденте с Колпаковым, уволился

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Сотрудник интернет-издания "Медуза", который сообщил о недопустимом поведении главреда издания Ивана Колпакова в отношении своей жены, уволился по собственному желанию, сообщила в своём аккаунте в Facebook генеральный директор и учредитель проекта Галина Тимченко.

Ранее в некоторых Telegram-каналах появилась информация, что сотрудник, сообщивший о недопустимом поведении Колпакова в отношении своей жены на корпоративе, был уволен из "Медузы".

"За неделю до СД (совета директоров) сотрудник "Медузы", который сообщил об инциденте, предупредил, что если Иван Колпаков останется главредом, он уволится… Вчера я спросила его, каково его решение, и предложила три варианта: остаться и продолжать работать (был вариант и удаленной работы), уйти по соглашению сторон с компенсацией или уволиться по собственному желанию, если у него оно не пропало. Сегодня он выбрал третий вариант", — написала Тимченко.

В конце октября главный редактор интернет-издания "Медуза" Иван Колпаков временно сложил с себя полномочия из-за подозрений "в неподобающем поведении", его обязанности исполняла генеральный директор и учредитель проекта Галина Тимченко, подробностей инцидента официально не сообщалось. Расследовать инцидент было поручено экстренному совету директоров.

Позже издание пояснило, что Колпаков на корпоративе по случаю дня рождения издания 20 октября неподобающим образом вел себя в отношении жены одного из сотрудников "Медузы".

Совет директоров, собравшись в ноябре, посчитал достаточным наказанием временное отстранение главреда издания Ивана Колпакова от его обязанностей за неподобающее поведение и вернул его к работе, сообщалось на странице "Медузы" в Facebook.