В США представят полный доклад по "вмешательству" России и Китая в выборы

ВАШИНГТОН, 7 ноя — РИА Новости. Американская администрация представит полный доклад по наличию попыток "вмешательства" в выборы со стороны России и Китая, заявил президент США Дональд Трамп.

"Мы собираемся сделать полный доклад", — сказал американский лидер на пресс-конференции, отвечая на вопрос, были ли зафиксированы попытки вмешательства в выборы в США со стороны России и Китая.

Накануне в США прошли промежуточные выборы.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы в 2016 году ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными". В феврале спецпрокурор предъявил обвинения во вмешательстве в выборы 13 россиянам и трем компаниям из РФ, но об их связях с властями России не сообщил. Речь идет об организациях "Агентство интернет-исследований", Concord Management and Consulting и Concord Catering.

Ранее Трамп заявил, что Китай осуществляет попытки вмешательства в выборы. Позднее это со ссылкой на данные разведки подтвердил американский вице-президент Майк Пенс. МИД КНР заявил в ответ на обвинения президента США, что Пекин не вмешивается во внутренние дела других стран и не приемлет безосновательных обвинений в свой адрес.