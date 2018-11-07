В ДНР заявили об обстреле силовиками западных окраин Донецка

Ситуация в ДНР и ЛНР. Ноябрь 2018 (66)

ДОНЕЦК, 7 ноя — РИА Новости. Украинские силовики ведут обстрел западных окраин Донецка, в результате попадания боеприпаса загорелся жилой дом, заявил в среду журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Сегодня в 18.55 (совпадает с мск) вооруженные силы Украины открыли огонь по поселку шахты Трудовская на западе Донецка. В результате обстрела произошло возгорание жилого дома", — заявил представитель ведомства.

В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что пожарные расчеты МЧС не могут подъехать к месту происшествия из-за продолжающегося обстрела.