Число пострадавших в ДТП в Мавритании увеличилось до 44 человек, пишут СМИ

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Число пострадавших в результате ДТП с автобусами на юго-западе Мавритании увеличилось до 44 человек, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на медицинские источники и источники в силах безопасности.

Ранее источник сообщил РИА Новости о 12 погибших и 22 пострадавших.

Между тем, марокканское агентство Hespress со ссылкой на источники в Мавритании сообщило, что при ДТП пострадали десятки человек. Пострадавшие получили ранения различной степени тяжести. Число жертв и пострадавших может увеличиться в связи с серьезностью инцидента.

Как сообщил источник РИА Новости, ДТП произошло в результате столкновения автобуса с пассажирами из Мали и небольшого междугороднего автобуса неподалеку от города Алег на юго-западе Мавритании. Жертвы и пострадавшие являются гражданами Мавритании, Мали и Нигерии.