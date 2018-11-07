Трамп не исключил "закрытия" правительства из-за границы с Мексикой

ВАШИНГТОН, 7 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не исключил остановки работы правительства, если не удастся договориться с новой палатой представителей, где большинство получили демократы, о финансировании строительства стены на границе с Мексикой.
Во вторник состоялись промежуточные выборы в конгресс США. По последним данным, республиканцы сохранили большинство в сенате США, обеспечив себе минимум 52 места при, необходимых 50 для контроля верхней палаты, однако потеряли большинство в палате представителей.