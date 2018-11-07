Трамп предостерег демократов от "игр" с расследованиями в конгрессе

ВАШИНГТОН, 7 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предостерег демократов от "игр" с расследованиями в конгрессе.

На выборах во вторник республиканцы укрепили контроль над сенатом, но утратили контроль в палате представителей, уступив его демократам.

"Они могут играть в эту игру (с расследованиями в конгрессе — ред.), но мы можем играть в нее лучше", — сказал Трамп на пресс-конференции.

Демократы, получив контроль над палатой представителей, могут воспользоваться надзорными полномочиями комитетов и возобновить расследования против Трампа. В частности, это может касаться расследования предполагаемых связей Трампа с Россией, которые отрицают как в Кремле, так и в Белом доме.