Трамп выразил надежду на сотрудничество с демократами

ВАШИНГТОН, 7 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил надежду на сотрудничество республиканцев с демократами в палате представителей по вопросам экономики.

Во вторник, 6 ноября, состоялись промежуточные выборы в конгресс США. Согласно последним данным, республиканцы сохранили большинство в сенате США, обеспечив себе по меньшей мере 52 места при необходимых 50, однако потеряли большинство в палате представителей, где демократы получили как минимум 220 мест при необходимых 218.

Выступая в среду в Белом доме, Трамп отметил, что отдает должное лидеру демократов палате Нэнси Пелоси, которая теперь после победы ее партии очевидно станет спикером.

"Она очень усердно работает. И я отдаю ей должное за все, что она сделала. Надеюсь, мы все вместе сможем работать в следующем году и будем выполнять обещания перед американским народом, в частности, в вопросах экономики, инфраструктуры, торговли, снижения цен на лекарства… Думаю, у нас много причин для этого (сотрудничества)", — сказал Трамп.

"Это может быть прекрасная ситуация двухпартийного сотрудничества", — добавил президент.