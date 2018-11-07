В Израиле планируют предпринять шаги для деэскалации после трагедии с Ил-20

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 ноя — РИА Новости. Израиль будет предпринимать меры по деэскалации ситуации в контексте взаимодействия с российскими военными после трагедии со сбитым в Сирии Ил-20, заявил журналистам официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус.

Отвечая на вопрос о том, будет ли Израиль предпринимать меры по деэскалации ситуации, Конрикус заявил: "Мы определенно делаем это. Меры безопасности принимаются. И мы продолжим это делать. Мы понимаем, что это выгодно всем — и нам, и России".

По его словам, Израиль продолжит использовать механизм деконфликтинга с Россией. "Информация идет и соответствующие стороны ее используют", — указал он.

Российский Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря, был сбит 17 сентября при возвращении на авиабазу Хмеймим. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. При этом, по данным Минобороны РФ, Израиль уведомил российскую сторону об этом авиаударе лишь за минуту до его начала, введя в заблуждение относительно района удара и не сообщив о местонахождении истребителей F-16. Как заявили в МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200 в 22.03. Погибли 15 российских военнослужащих.