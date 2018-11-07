ВАШИНГТОН, 7 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал итоги выборов в конгресс успехом республиканцев.

На выборах республиканцы укрепили контроль над сенатом, но утратили контроль в палате представителей, уступив его демократам.

"Вчера был большой день, замечательный день", — заявил Трамп на пресс-конференции.

"Республиканцы нарушили историческую тенденцию и существенно превзошли ожидания в палате представителей", — утверждал Трамп. По его словам, огромные средства, собранные демократами в качестве пожертвований, создавали большие трудности для республиканцев, как и большое число депутатов, которые уходили в отставку перед выборами и теряли обычное преимущество действующего кандидата на выборах.

По словам Трампа, республиканцы получили от 2 до 4 мест в сенате (подсчет голосов продолжается), и это рекорд для правящей партии на промежуточных выборах с 1962 года. Правящая партия ранее получала не более 1 дополнительного места в сенате за десятилетие на промежуточных выборах, утверждал президент США.

Он также отметил тот факт, что республиканцы сохранили контроль над большинством губернаторских постов и большинством легислатур штатов.