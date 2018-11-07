Турция открыла посольство в Лаосе

АНКАРА, 7 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе визита в Лаос принял участие в церемонии открытия посольства Турции в этой стране, сообщает телеканал TRT в среду.

Чавушоглу, выступая во Вьентьяне на церемонии открытия турецкого посольства, сказал, что он стал первым министром иностранных дел Турции, посетившим Лаос. Он добавил, что с открытием посольства в Лаосе Турция стала иметь дипмиссии во всех странах-членах Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АSEАN).

По словам главы внешнеполитического ведомства, число дипломатических представительств Турции во всем мире достигло 240, и по этому показателю она занимает пятое место в мире. По его словам, цель Турции — за два года увеличить это число до 269. "Только в Африке мы имеем 41 посольство. Мы хотим, чтобы за два года в 54 африканских странах были открыты 50 наших представительств дипмиссий", — сказал Чавушоглу.

Министр иностранных дел Лаоса Салэмсай Коммасит, в свою очередь, выразил удовлетворение открытием посольства Турции и пожелал укрепления сотрудничества и двусторонних отношений между странами.