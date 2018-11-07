Сенат США ждет запроса об итогах расследования по "российскому делу"

ВАШИНГТОН, 7 ноя – РИА Новости. Сенат США ожидает, что палата представителей, большинство в которой получили демократы, запросит у него итоги расследования приписываемого РФ вмешательства в выборы 2016 года, заявил журналистам в среду лидер республиканского большинства Митч Макконнелл.

По итогам выборов во вторник демократы получили контроль над палатой представителей США, а республиканцы сохранили его в сенате. Президент США Дональд Трамп назвал это успехом.

"Сенат исследует этот вопрос, мы ожидаем, что мы озвучим это (результаты расследования) в каком-то виде в какое-то время в будущем. И я с нетерпением жду этого. И это (расследование) идет на двухпартийной основе, и мы услышим, что они решат", — сказал Макконнелл журналистам.

Во вторник, 6 ноября, состоялись промежуточные выборы в конгресс США. По предварительным данным, республиканцы сохранили большинство в сенате США, обеспечив себе минимум 52 места при необходимых 50 для контроля верхней палаты, однако потеряли большинство в палате представителей.

Россия ранее неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что получил заверения от российского президента Владимира Путина в том, что Россия не вмешивалась в выборы в Штатах. Путин также заявлял, что это дело — внутренние распри в США, и выражал надежду на прекращение расследования "вмешательства" в выборы и предполагаемых связей РФ с Дональдом Трампом, ведущегося спецпрокурором Робертом Мюллером, и на развитие отношений между странами.