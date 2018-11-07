В Испании вынесли приговор паре, наживавшейся на болезни дочери

МАДРИД, 7 ноя – РИА Новости. Родители девочки по имени Надиа, которые использовали в качестве предлога для сбора пожертвований неизлечимую болезнь дочери, но не тратили деньги на лечение, приговорены к лишению свободы, говорится в постановлении суда Льейды (автономное сообщество Каталония).

В декабре 2016 года прокуратура и полиция Каталонии начали расследование в отношении Фернандо Бланко, который собрал несколько сот тысяч евро якобы на операцию для лечения в США редкой болезни своей дочери Надии через социальные сети и с помощью СМИ. Девочка, которой на тот момент было 11 лет, страдает трихотиодистрофией (TTD). Особенности TTD могут включать светочувствительность, ихтиоз, ломкие волосы и ногти, интеллектуальные нарушения, низкий рост, черепно-лицевые аномалии. До этого отец неоднократно организовывал акции по сбору средств на лечение ребенка, в том числе регулярно появляясь на телевидении.

Позже в деле возникли новые обстоятельства: испанские правоохранительные органы сообщили, что при обыске были обнаружены снимки ребенка сексуального характера. Родители все обвинения отрицали. После проведенного судебного расследования эти обвинения были сняты.

В среду суд Льейды признал родителей виновными в мошенничестве на сумму более чем 400 тысяч евро. В общей сложности им удалось собрать 422 450 евро, из них на лечение дочери они потратили лишь 2707 евро.

Фернандо Бланко был приговорен к пяти годам заключения, его супруга Маргарита Гарау к трем с половиной годам. Кроме того, они должны будут возместить нанесенный ущерб тем людям, которые отправляли деньги, выплатить штраф (более пяти тысяч евро) и возместить судебные издержки.