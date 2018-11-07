США и Кипр подписали заявление об укреплении сотрудничества по безопасности

Министр иностранных дел Кипра Никос Христодулидис и Государственный секретарь США Майк Помпео в Госдепартаменте США в Вашингтоне. 6 ноября 2018

Министр иностранных дел Кипра Никос Христодулидис и Государственный секретарь США Майк Помпео в Госдепартаменте США в Вашингтоне. 6 ноября 2018

ВАШИНГТОН, 7 ноя — РИА Новости. США и Кипр подписали заявление об укреплении сотрудничества по безопасности, сообщил госдепартамент.

Страны заявили о намерении бороться с терроризмом, расширять морскую и пограничную безопасность, продвигать региональную стабильность, сообщает госдеп.

Министр иностранных дел Кипра Никос Христодулидис подписал заявление совместно с помощником госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэссом Митчеллом, а затем встретился с госсекретарем Майком Помпео.

"Госсекретарь подтвердил политику США по ресурсам эксклюзивной экономической зоны Республики Кипр и также заявил, что США по-прежнему поддерживают усилия киприотов с помощью ООН по воссоединению острова на основе двухзональной двухобщинной федерации", — говорится в сообщении.