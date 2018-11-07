Иран призвал Россию и Саудовскую Аравию сократить добычу нефти

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия должны сократить добычу нефти, как минимум, на 1 миллион баррелей в сутки, поскольку рост нефтепроизводства в этих странах вывел рынок "черного золота" из равновесия, сообщил делегат Ирана в ОПЕК Хосейн Каземпур Ардебили.

"Они вдвоем должны сократить (добычу нефти — ред.)… Минимум, на который они должны сократить — 1 миллион баррелей в сутки, иначе никто не учтет этого", — сказал Каземпур в интервью агентству Блумберг.

По словам делегата, Россия и Саудовская Аравия сейчас вынуждены снизить добычу, поскольку их план по изменению курса сделки по сокращению добычи нефти потерпел неудачу. "Они вывели рынок из равновесия. Саудовская Аравия и Россия увеличили добычу, и цены упали на 15 долларов за баррель", — отметил он.

По его мнению, падение цен ударило по небольшим производителям в альянсе, у которых не было возможности увеличить добычу нефти в таком же объеме, как Россия и Саудовская Аравия. Эти государства теперь могут не проявить желания участвовать в совместных усилиях по сокращению добычи нефти, считает он.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%.

При этом ранее в среду агентство Блумберг со ссылкой на неназванных делегатов в ОПЕК сообщило, что ОПЕК+ на заседании министерского мониторингового комитета 11 ноября в Абу-Даби обсудит варианты действий стран альянса на 2019 год, одним из которых является возможность сокращения добычи нефти. А на прошлой неделе, 31 октября, министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих завил, что ОПЕК+ надеется в декабре подписать соглашение о бессрочном сотрудничестве, тогда страны смогут установить новые показатели добычи нефти на 2019 год.