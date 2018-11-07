МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Закон об уголовной ответственности за незаконное пересечение украинской границы гражданами РФ — это очередная попытка запугать россиян, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который предусматривает введение уголовной ответственности за незаконное пересечение госграницы гражданами России. При этом действие закона, по мнению Киева, будет распространяться в том числе на Крым, который Украина до сих пор считает своим. Согласно украинскому законодательству, россияне могут въезжать в Крым только через украинские блокпосты, хотя полуостров воссоединился с РФ по итогам проведенного там в марте 2014 года референдума.

"Киевские власти ищут все новые способы запугать россиян, чтобы на Украине никто не появлялся. Именно так следует трактовать очередной людоедский закон об уголовной ответственности за посещение нашими гражданами российского Крыма, к которому нынешнее бандеровское псевдогосударство никакого отношения не имеет после устроенного вооружённого госпереворота, геноцида русскоязычного населения страны, войны с народом Донбасса и всенародного крымского референдума о воссоединении с Россией", — цитирует Железняка его пресс- служба.

Парламентарий отметил, что очевидно, что власти Украины будут использовать свой "законотворческой маразм" против любого неугодного человека, в том числе и граждан России.

"Антинародные власти "незалежной" упражняются в политическом изуверстве. Они делают все, чтобы изолировать украинцев от России и превратить Украину в крайне опасную для посещения страну, где правят нацисты, а криминал чувствует себя абсолютно безнаказанно", — добавил депутат.