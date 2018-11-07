Российский наблюдатель рассказал, как прошли выборы в США

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Промежуточные выборы в конгресс США были организованы хорошо, жалоб со стороны избирателей не отмечено, заявил член делегации в составе миссии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, депутат Госдумы Алексей Корниенко.

По итогам выборов во вторник демократы получили контроль над палатой представителей, а республиканцы сохранили его в сенате. Президент США Дональд Трамп назвал это успехом.

"Наблюдатели посетили девять избирательных участков без проблем с точки зрения доступа. Сотрудники избирательных участков были дружелюбными и отвечали на все заданные вопросы. Некоторые сотрудники детально рассказывали о процессе голосования и об использовании оборудования. На некоторых участках наблюдателям было разрешено фотографировать", — сказал Корниенко РИА Новости, пояснив, что посещенные участки находились в штатах Вашингтон и Мэриленд.

Политик также отметил, что на избирательных участках не было большого скопления голосовавших, за исключением одного — участка №75 (средняя школа McKinley Technology).

"Все было хорошо организовано, без жалоб со стороны избирателей. В основном хорошо или очень хорошо", — заключил Корниенко.