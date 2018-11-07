Трамп не исключил сотрудничества с демократами в палате представителей

ВАШИНГТОН, 7 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не исключил, что республиканцы могут сотрудничать с демократами в палате представителей конгресса.

По итогам выборов во вторник демократы получили контроль над палатой представителей, а республиканцы сохранили его в сенате. Трамп назвал это успехом.

"Справедливости ради, Нэнси Пелоси (лидер демократов в палате — ред.) заслуживает того, чтобы демократы избрали ее спикером палаты представителей. Если ей будет трудно, возможно, мы добавим голоса республиканцев. Она заслужила эту великую честь!" — написал Трамп в Twitter.

Ранее Трамп неоднократно критиковал Пелоси. Но накануне вечером президент позвонил ей и другим политикам по итогам промежуточных выборов в конгресс.

In all fairness, Nancy Pelosi deserves to be chosen Speaker of the House by the Democrats. If they give her a hard time, perhaps we will add some Republican votes. She has earned this great honor! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 ноября 2018 г.​

Судить о степени серьезности намерений главы государства из его записей сложно. Трамп традиционно посылает противоречивые сигналы своим оппонентам, используя метод "кнута и пряника". Так, за несколько минут до твита о Пелоси президент пригрозил демократам проведением расследований против них в сенате, если те будут проводить свои расследования против республиканцев в палате представителей.