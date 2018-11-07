Эдгард Запашный рассказал о предстоящей операции в Германии

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Дрессировщик и директор Большого московского цирка Эдгард Запашный после консультации у врачей в Германии принял решение сделать небольшую операцию на колене, о чем он сообщил на своей странице в Instagram.

"И снова я на техосмотре в Германии! Русские врачи поставили мне диагноз "полный разрыв передней крестообразной связки колена". Первый раз я порвался в 2005 году (гастроли в Москве и неудачное завершение трюка "Прыжки на лошадь") и вот снова, но только я об этом уже не знал и смог работать несколько лет. Небольшую операцию решили провести после новогодних шоу в Лужниках", — написал Запашный, разместив фотографию из кабинета врача.

Он также написал, что в перспективе, через 10-15 лет, ему придется заменить коленный сустав на искусственный.