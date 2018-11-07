США могут ужесточить политику в отношении России, считает эксперт

БРЮССЕЛЬ, 7 ноя — РИА Новости, Александр Шишло. Политика США в отношении России может быть ужесточена по итогам выборов в конгресс, считает глава центра геополитических исследований Eurocontinent Пьер-Эммануэль Томанн.

По итогам выборов во вторник демократы получили контроль над палатой представителей, а республиканцы сохранили его в сенате. Президент США Дональд Трамп назвал это успехом.

"Как демократы, так и республиканцы с недоверием относятся к Китаю. Поэтому политика США в отношении этой страны с учетом американо-китайского соперничества не изменится. А политика в отношении России может даже ужесточиться, потому что демократы обвиняют Трампа в том, что он смог прийти к власти благодаря русским", — сказал Томанн РИА Новости.

По его словам, "демократы в палате представителей могут теперь оказать давление и потребовать продолжения так называемого вмешательства России в выборы в США в 2016 году".

Трамп в среду пригрозил демократам проведением расследований против них в сенате, если те будут проводить свои расследования против республиканцев в палате представителей.

Комитеты палаты представителей и сената проводили расследования так называемого вмешательства РФ в выборы в США в 2016 году и "сговора" Трампа с Россией. Доказательств последнего обнаружено не было, хотя демократы по-прежнему настаивают на обратном и требуют продолжать расследование.