Эксперты оценили вероятность импичмента Трампа после выборов в конгресс США

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Импичмент президента США Дональда Трампа по итогам выборов в американский конгресс вряд ли возможен, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Директор Института стратегических оценок Сергей Ознобищев отметил, что импичменты на ровном месте не берутся и для задействования процедуры нужен серьезный повод.
"Для того, чтобы импичмент был, нужны весомые доказательства, которые сводятся к нескольким важным пунктам – нарушение закона, создание угроз национальной безопасности США, а также обман следственных органов. Когда будет государственный обман и нарушение законодательства будет представлять угрозу национальной безопасности, тогда да (импичмент возможен)", — заявил эксперт, отметив, что президент должен быть вызван по серьезному поводу, как это было с Биллом Клинтоном, которого уличили в обмане (во время сексуального скандала с сотрудницей Белого дома Моникой Левински).
"Мне кажется, что свой срок Трамп отработает точно, переизберется ли он на следующий – вопрос. Слишком много за ним силы избирателей, чтобы свергнуть. Как это ни хотели представить демократы, что Трамп – случайный человек, это все же не так. Он представляет достаточно внушительные силы и довольно существенную часть избирателей США", — пояснил он.
Получение демократами большинства в палате представителей не означает, что они смогут инициировать и провести импичмент, считает программный директор РСМД Иван Тимофеев.