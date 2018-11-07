Эксперты оценили вероятность импичмента Трампа после выборов в конгресс США

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Импичмент президента США Дональда Трампа по итогам выборов в американский конгресс вряд ли возможен, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Во вторник, 6 ноября, состоялись промежуточные выборы в конгресс США. Согласно последним прогнозам, республиканцы сохранили большинство в сенате США, обеспечив себе минимум 52 места при необходимых 50, однако потеряли большинство в палате представителей. По мнению экспертов, в результате такого расклада многие законодательные инициативы президента страны Дональда Трампа могут встретить серьезное сопротивление.

Директор Института стратегических оценок Сергей Ознобищев отметил, что импичменты на ровном месте не берутся и для задействования процедуры нужен серьезный повод.

"Для того, чтобы импичмент был, нужны весомые доказательства, которые сводятся к нескольким важным пунктам – нарушение закона, создание угроз национальной безопасности США, а также обман следственных органов. Когда будет государственный обман и нарушение законодательства будет представлять угрозу национальной безопасности, тогда да (импичмент возможен)", — заявил эксперт, отметив, что президент должен быть вызван по серьезному поводу, как это было с Биллом Клинтоном, которого уличили в обмане (во время сексуального скандала с сотрудницей Белого дома Моникой Левински).

Доктор политических наук, ведущий научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Максим Братерский, в свою очередь, указал, что Трамп точно сможет отработать свой срок до конца, а идеи об импичменте "ни про что".

"Мне кажется, что свой срок Трамп отработает точно, переизберется ли он на следующий – вопрос. Слишком много за ним силы избирателей, чтобы свергнуть. Как это ни хотели представить демократы, что Трамп – случайный человек, это все же не так. Он представляет достаточно внушительные силы и довольно существенную часть избирателей США", — пояснил он.

Получение демократами большинства в палате представителей не означает, что они смогут инициировать и провести импичмент, считает программный директор РСМД Иван Тимофеев.

"Тот факт, что у демократов теперь палата представителей, конечно, не означает, что это позволит им инициировать и провести импичмент, об этом все-таки довольно давно говорят и говорят, прежде всего, демократы. Все-таки сенат за республиканцами и по определению даже если в палате представителей будет поставлен вопрос об импичменте и даже если он там пройдет, что тоже не факт, до конца его довести будет практически невозможно", — заявил Тимофеев.