Луценко передал Порошенко заявление об отставке

КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко написал президенту Петру Порошенко заявление об отставке, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган агентству "Украинские новости".

"Да, он передал заявление", — сказала Сарган.

Накануне Луценко объявил, что подаст в отставку из-за обвинений в недобросовестном расследовании дела о гибели советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

В Раде уже дали понять, что не примут отставку. В ходе тестового голосования "за" высказались 38 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Нападение на Гандзюк

В последний день июля полиция сообщила, что в Херсоне неизвестный облил Гандзюк концентрированной серной кислотой. Пострадавшую госпитализировали, все это время она находилась в тяжелом состоянии в больнице.

В минувшее воскресенье женщина умерла.

Первоначально полиция завела дело о покушении на убийство, но после смерти пострадавшей его переквалифицировали на заказное умышленное убийство.

Глава Нацполиции Украины Сергей Князев заявлял, что правоохранители задержали шесть подозреваемых по делу. Суд арестовал четверых.

Расследовать нападение на Гандзюк в кратчайшие сроки призвали в ЕС, Еврокомиссии, ОБСЕ и официальных ведомствах ряда европейских стран.

Парламент Украины на заседании во вторник создал временную следственную комиссию по расследованию нападения на Гандзюк и других общественных активистов.