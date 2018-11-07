В Варшаве запретили марш националистов на 100-летие независимости

ВАРШАВА, 7 ноя – РИА Новости. Президент Варшавы Ханна Гронкевич-Вальц запретила марш националистов, который планировалось провести 11 ноября в день 100-летия независимости Польши.

В прошлом году во время Марша независимости некоторые его участники несли плакаты с расистскими лозунгами. Это вызвало скандал в Польше и осуждение во многих других странах.

На пресс-конференции в Варшаве в среду Вальц заявила, что "принято решение не давать разрешение" на проведение марша.

Она пояснила, что в первую очередь решение о запрете марша связано с вопросами безопасности. "Во-первых – это безопасность. При теперешних заботах полиции трудно поверить, что ей удастся обеспечить безопасное проведение марша 11 ноября", — сказала Гронкевич-Вальц, имея в виду продолжающийся протест полицейских, которые массово уходят на больничный.

Также мэр столицы пояснила свое решение нежеланием националистических выступлений в городе. "Варшава уже достаточно страдала от агрессивного национализма", — сказала она.

Кроме того она рассказала, что в июне направила письмо министру внутренних дел и администрации с предложением совместно обеспечивать безопасность во время мероприятий по празднованию 100-летя независимости, но оно осталось без ответа.

"Не так должно выглядеть празднование 100-летия независимости. Отсюда мое такое решение", — заключила Гронкевич-Вальц.

Ранее организаторы заявили, что в случае, если мэр Варшавы запретит марш "без ясной причины и законодательного обоснования", то они обратятся в прокуратуру.

В сейме Польши известие о запрете марша встретили криками "Позор!".

Ранее о том, что руководство Польши не хочет участвовать в марше по случаю 100-летия независимости страны, заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий.