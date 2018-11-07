В Варшаве запретили марш националистов на 100-летие независимости

ВАРШАВА, 7 ноя – РИА Новости. Президент Варшавы Ханна Гронкевич-Вальц запретила марш националистов, который планировалось провести 11 ноября в день 100-летия независимости Польши.
На пресс-конференции в Варшаве в среду Вальц заявила, что "принято решение не давать разрешение" на проведение марша.
Она пояснила, что в первую очередь решение о запрете марша связано с вопросами безопасности. "Во-первых – это безопасность. При теперешних заботах полиции трудно поверить, что ей удастся обеспечить безопасное проведение марша 11 ноября", — сказала Гронкевич-Вальц, имея в виду продолжающийся протест полицейских, которые массово уходят на больничный.
Кроме того она рассказала, что в июне направила письмо министру внутренних дел и администрации с предложением совместно обеспечивать безопасность во время мероприятий по празднованию 100-летя независимости, но оно осталось без ответа.
"Не так должно выглядеть празднование 100-летия независимости. Отсюда мое такое решение", — заключила Гронкевич-Вальц.
В сейме Польши известие о запрете марша встретили криками "Позор!".
Ранее о том, что руководство Польши не хочет участвовать в марше по случаю 100-летия независимости страны, заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий.