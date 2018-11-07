Жительница Китая дождалась пробуждения сына после 12 лет комы

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. В Китае мужчина очнулся после 12 лет комы, все эти годы у его постели дежурила мать. Об этом пишет британская газета Daily Mirror.

Ван Шубао попал в автомобильную аварию в 2006 году. Тогда ему было 36 лет. Из-за травм мужчину парализовало, он впал в кому.

Его мать, тогда еще 63-летняя Вэй Минъин, перевезла сына домой и ухаживала за ним. За 12 лет она потратила на лечение все свои сбережения, влезла в долги и однажды целый месяц пила только воду, потому что на еду у нее денег не было.

Усилия оказались не напрасными. Некоторое время назад Ван Шубао открыл глаза и даже улыбнулся. Несмотря на то, что он все еще не двигается и не говорит, женщина полна оптимизма.

"Я так рада. Я надеюсь, что он полностью выздоровеет. Я не сдамся", — призналась Вэй Минъин.