Трамп пригрозил демократам расследованиями утечек секретной информации

ВАШИНГТОН, 7 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду пригрозил демократам проведением расследований против них в сенате, если те будут проводить свои расследования против республиканцев в палате представителей.
"Если демократы думают, что они собираются тратить деньги налогоплательщиков, чтобы вести против нас расследование в палате, то мы также будем вынуждены рассмотреть вопрос о расследовании всех их утечек секретной информации и многое другое на уровне сената. В эту игру могут играть двое!" — написал Трамп в Twitter.
Россия отрицает вмешательство в выборы, называя такие обвинения бездоказательными.