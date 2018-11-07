Трамп пригрозил демократам расследованиями утечек секретной информации

ВАШИНГТОН, 7 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду пригрозил демократам проведением расследований против них в сенате, если те будут проводить свои расследования против республиканцев в палате представителей.

По итогам выборов во вторник демократы получили контроль над палатой представителей, а республиканцы сохранили его в сенате. Трамп назвал это успехом.

"Если демократы думают, что они собираются тратить деньги налогоплательщиков, чтобы вести против нас расследование в палате, то мы также будем вынуждены рассмотреть вопрос о расследовании всех их утечек секретной информации и многое другое на уровне сената. В эту игру могут играть двое!" — написал Трамп в Twitter.

Комитеты палаты представителей и сената проводили расследования так называемого вмешательства РФ в выборы в США в 2016 году и "сговора" Трампа с Россией. Доказательств последнего обнаружено не было, хотя демократы по-прежнему настаивают на обратном и требуют продолжать расследование.

Россия отрицает вмешательство в выборы, называя такие обвинения бездоказательными.