В Госдуме прокомментировали украинский закон о нарушении границы

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Введение уголовной ответственности за незаконное пересечение россиянами границ Украины — это попытка Киева запугать собственных граждан, считает депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который предусматривает введение уголовной ответственности за незаконное пересечение госграницы гражданами России. При этом действие закона, по мнению Киева, будет распространяться, в том числе, на Крым, который Украина до сих пор считает своим. Согласно украинскому законодательству, россияне могут въезжать в Крым только через украинские блокпосты, хотя полуостров воссоединился с РФ по итогам проведенного там в марте 2014 года референдума.

"Нововведение Порошенко в первую очередь направлено на запугивание собственных граждан, мол сейчас мы посадим пару россиян, а завтра вас начнут хватать в Крыму, что называется, "пачками". Это проводится в надежде на то, что украинские туристы испугаются и перестанут ездить на полуостров в разгар летнего сезона", — сказал Бальбек РИА Новости.

Политик отметил, что на сегодняшний день количество россиян, пересекающих границу с Украиной, ничтожно мало.

"Вряд ли можно рассчитывать на какие-то серьезные политические дивиденды от того, что арестуют человека, который едет к родственникам на территорию Украины. Остается одно — пугать чужих, чтобы свои боялись, что, в принципе, Порошенко и делает", — пояснил он.

По словам депутата, в ближайшие дни на Украине может начаться кампания, которую можно описать следующим образом: "в российском Крыму десятками хватают украинских туристов, волокут в казематы, избивают до потери сознания, требуют отречься от гражданства".

"По мнению официального Киева, это должно вызвать сначала страх, а затем отторжение украинского народа к Крыму. Но те, кто побывал на нашей земле, никогда не поверят псевдоукраинцам, заседающим на Банковой. На очевидную глупость не стоит отвечать в жесткой манере. Я бы даже установил дополнительные знаки где-нибудь рядом с крымско-украинской границей, где бы написал "Ласкаво просимо до Криму", — заключил он.