В Госдуме прокомментировали украинский закон о нарушении границы

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Введение уголовной ответственности за незаконное пересечение россиянами границ Украины — это попытка Киева запугать собственных граждан, считает депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
"Нововведение Порошенко в первую очередь направлено на запугивание собственных граждан, мол сейчас мы посадим пару россиян, а завтра вас начнут хватать в Крыму, что называется, "пачками". Это проводится в надежде на то, что украинские туристы испугаются и перестанут ездить на полуостров в разгар летнего сезона", — сказал Бальбек РИА Новости.
Политик отметил, что на сегодняшний день количество россиян, пересекающих границу с Украиной, ничтожно мало.
По словам депутата, в ближайшие дни на Украине может начаться кампания, которую можно описать следующим образом: "в российском Крыму десятками хватают украинских туристов, волокут в казематы, избивают до потери сознания, требуют отречься от гражданства".
"По мнению официального Киева, это должно вызвать сначала страх, а затем отторжение украинского народа к Крыму. Но те, кто побывал на нашей земле, никогда не поверят псевдоукраинцам, заседающим на Банковой. На очевидную глупость не стоит отвечать в жесткой манере. Я бы даже установил дополнительные знаки где-нибудь рядом с крымско-украинской границей, где бы написал "Ласкаво просимо до Криму", — заключил он.