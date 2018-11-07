ЕК обвинила Косово в подрыве принципов регионального сотрудничества

БРЮССЕЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Еврокомиссия подвергла власти Косово критике за повышение пошлин на ввоз товаров из Сербии, заявив, что это решение подрывает региональное сотрудничество, и призвала его отменить.

Журналисты на брифинге в среду попросили ЕК прокомментировать решение властей Косово повысить ввозные пошлины на товары из Сербии, а также Боснии.

"Это неожиданное решение правительства Косово, мы ждем срочного разъяснения. Меры по увеличению на 10% пошлины на ввозимые товары из Боснии и Герцеговины и Сербии являются очевидным нарушением обязательств Косово в рамках центрально-европейского соглашения свободной торговли", — заявила журналистам представитель дипслужбы ЕС Майя Косьянчич.

"Косово, которое сейчас председательствует в центрально-европейской ассоциации свободной торговли (ЦЕАСТ), должно соблюдать свои обязательства, и мы ожидаем, что власти отменят это решение. Это ясная позиция. Мы считаем, что это решение подрывает региональное сотрудничество, в том числе в экономической сфере, и это расходится с принципами в основе соглашения об ассоциации и стабилизации между ЕС и Косово", — сказала она.

В июле косовско-албанское руководство также подняло на 30% пошлину на импорт из Македонии фруктов, овощей и кукурузы. Глава македонского министерства экономики обращался в организацию соглашения стран Центральной и Юго-Восточной Европы по свободному товарообмену, а также в министерство торговли и промышленности самопровозглашенного Косово с требованием отменить увеличение пошлин в кратчайшие сроки.

Албанские власти Косово при поддержке США и ведущих стран Евросоюза в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии в 2008 году. С тех пор косовские албанцы предпринимали многочисленные попытки вступить в международные организации, чтобы закрепить свою независимость. Косовский суверенитет на данный момент признали свыше 100 государств-членов ООН.