Источник: в Мавритании 12 человек погибли в результате ДТП с автобусами

НУАКШОТ, 7 ноя — РИА Новости. Двенадцать человек погибли, 22 получили ранения в результате ДТП автобусов неподалеку от города Алег на юго-западе Мавритании, сообщил местный источник РИА Новости.

"Двенадцать тел и 22 пострадавших были доставлены в больницу (города — ред.) Алег", — заявил источник.

По его словам, жертвы и пострадавшие являются гражданами Мавритании, Мали и Нигерии.

Как сообщил источник, ДТП произошло в результате столкновения автобуса с пассажирами из Мали и небольшого междугороднего автобуса.