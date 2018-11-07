Словарь Collins выбрал слово года

ЛОНДОН, 7 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Словом 2018 года по версии издателей словаря Collins Dictionary стало single-use ("одноразовый").
BREAKING! The Collins Word of the Year 2018 is… single-use ♻️ Discover the full shortlist & find out more: https://t.co/zPFXYBvXzb #CollinsWOTY #WordOfTheYear pic.twitter.com/gojH2f4P8Z— Collins Dictionary (@CollinsDict) 7 ноября 2018 г.
"Термин single-use, описывающий предметы, неограниченное использование которых обвиняют в нанесении вреда окружающей среде и цепочке питания, назван словом 2018 года Collins. Single-use относится к продукции – часто пластику – которая "производится для однократного использования" перед выбрасыванием. Фотографии пластиковых предметов, плавающих в самых отдаленных районах океанов – соломинки, бутылки и пакеты – привели к разворачиванию компании по сокращению их использования", — говорится в переданном в РИА Новости сообщении издательства.
Collins Dictionary отмечает, что с 2013 года словосочетание стало употребляться в четыре раза чаще, по мере повышения уровня информированности общественности о данной проблеме.