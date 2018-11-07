Словарь Collins выбрал слово года

ЛОНДОН, 7 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Словом 2018 года по версии издателей словаря Collins Dictionary стало single-use ("одноразовый").

​"Термин single-use, описывающий предметы, неограниченное использование которых обвиняют в нанесении вреда окружающей среде и цепочке питания, назван словом 2018 года Collins. Single-use относится к продукции – часто пластику – которая "производится для однократного использования" перед выбрасыванием. Фотографии пластиковых предметов, плавающих в самых отдаленных районах океанов – соломинки, бутылки и пакеты – привели к разворачиванию компании по сокращению их использования", — говорится в переданном в РИА Новости сообщении издательства.

Collins Dictionary отмечает, что с 2013 года словосочетание стало употребляться в четыре раза чаще, по мере повышения уровня информированности общественности о данной проблеме.

В шорт-лист претендентов на звание слова года, среди прочих, вошли также backstop (термин, используемый для обозначения юридических договоренностей касательно статуса границы между Ирландией и Северной Ирландией в случае отсутствия соглашения между Великобританией и ЕС по Brexit), gammon (буквально "окорок", слово используется для описания мужчин средних лет с красными лицами и реакционными взглядами, сторонников Brexit), а также MeToo ("Я тоже", термин стал обозначать движение против сексуальных домогательств, прежде всего, на работе).