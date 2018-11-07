В Праге прошел митинг против войны в Донбассе

ДОНЕЦК, 7 ноя — РИА Новости. Митинг против войны в Донбассе прошел возле посольства Украины в Праге, сообщили в среду в МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"В Праге прошел митинг против войны в Донбассе, а также в поддержку ЛНР и ДНР. Демонстрация, проведенная перед украинским посольством, была организована Обществом друзей ЛНР и ДНР в сотрудничестве с движением "Левая перспектива", Чешским мировым движением и при участии других патриотических организаций Чехии", — говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР.

В министерстве отметили, что митингующие выступили с призывом к властям Украины прекратить военные действия в Донбассе.

"Председатель Общества друзей ЛНР и ДНР Яромир Вашек напомнил присутствующим о невыполнении Киевом минских договоренностей, нарушении перемирия, постоянных обстрелах территории республик украинскими силовиками. В завершении мероприятия состоялся марш протеста против поддержки киевского режима со стороны правительства Чехии", — добавили в МИД ДНР.