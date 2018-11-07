Президент Молдавии выступит на пленарном заседании Госдумы

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон 21 ноября выступит на пленарном заседании Госдумы, а также проведет встречу с председателем ГД Вячеславом Володиным, сообщил журналистам первый вице-спикер нижней палаты парламента Иван Мельников.

"Двадцать первого ноября планируется выступление на пленарном заседании Государственной думы президента республики Молдовы Игоря Додона. Сначала будет двусторонняя встреча у Вячеслава Володина, и в 12 часов планируется его (Додона) выступление на пленарном заседании", — заявил Мельников.