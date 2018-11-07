МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Жительница американского штата Гавайи рассказала на сайте Reddit, как отомстила своей арендодательнице за многочисленные издевательства.

По словам девушки, она не могла найти подходящее по цене жилье из-за своей собаки, поэтому ей пришлось согласиться на аренду, не оформленную по всем правилам.

Однако жизнь в новой квартире оказалась невыносимой: хозяйка постоянно оскорбляла и выгоняла ее гостей, выставляла огромные счета за коммунальные услуги во время длительного отсутствия девушки в квартире.

Спустя год терпению постоялицы пришел конец, она отказалась выполнять требования. Тогда арендодательница сообщила, что подаст в суд, и приступила к откровенной травле неугодной квартиросъемщицы.

Так, она терроризировала ее по телефону, поздним вечером являлась на порог, чтобы испугать, добивалась усыпления якобы бешеной собаки, а также вызывала к ней на работу полицию, рассказывая о якобы найденных в квартире наркотиках.

После того, как девушка съехала и с большим трудом вернула залог за квартиру, она приступила к мести, используя историю, которую хозяйка рассказала ей сама.

Оказалось, что женщина обманывала своего работодателя. Отработав всего один день, она заявила, что, будучи прикованной к инвалидной коляске, сильно пострадала при падении с пандуса, "установленного не по правилам", и ушла на больничный. Кроме того, она получала пособие от государства.

Бывшая постоялица решила прислать работодателю фото и видео, на которых женщина строит новый сарай вскоре после инцидента, уже без инвалидной коляски.

В результате ее не только уволили, но и обязали выплатить крупную сумму за то время, что она притворялась больной.

По словам девушки, для этого хозяйке-скандалистке придется продать дом.