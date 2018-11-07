Германия считает строительство "Северного потока — 2" необходимым

БЕРЛИН, 7 ноя — РИА Новости. Германия считает правильным и необходимым реализовать проект "Северный поток-2", при этом необходимо обеспечить сохранение транзитной роли Украины, заявил на 11-й российско-германской сырьевой конференции, которая проходит в среду в Потсдаме, министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер.

"Мы считаем правильным и необходимым реализовать "Северный поток-2", но мы также считаем, что жизненно важные интересы Украины заключаются в том, чтобы в будущем оставаться транзитной страной, и они должны стать интересами ФРГ и Европы", — сказал Альтмайер.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком".

Против реализации "Северного потока-2" выступают ряд стран, в частности, Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы экспорта в Европу своего СПГ. Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют строительства. Их лидеры также уверены, что это политический проект.

РФ, Еврокомиссия и Украина ведут переговоры по продолжению транзита российского газа в Европу через Украину после 2019 года, когда истечет действующий контракт. Представители РФ не раз говорили о том, что РФ продолжит транзит газа в Европу через Украину после 2019 года при экономической привлекательности и урегулировании судебных споров в арбитраже Стокгольма, а объемы транзита могут варьироваться в зависимости от конкурентоспособности ее ГТС.