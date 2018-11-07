В ЕС рассказали о влиянии санкций США против Ирана на сохранение СВПД

БРЮССЕЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Предоставление США исключений ряду стран Европы в рамках санкций против Ирана не ставит под сомнение приверженность ЕС сохранению ядерной сделки, заявила в среду журналистам представитель дипслужбы Майя Косьянчич.

Пятого ноября вступили в силу санкции США против Ирана, которые в том числе охватывают экспорт нефти. США предоставили временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции. Исключения из антииранских санкций США будут действительны 180 дней, продлевать их не планируется.

"Предоставление США исключений ряду стран ЕС в рамках принятых мер не ставит под сомнение приверженность ЕС выполнению СВПД, это ясно", — заявила она, отвечая на просьбу прокомментировать тот факт, что США сделали временные исключения для Италии и Греции.

"Что касается контактов, то между администрацией США и нашими экспортерами идут контакты, чтобы в полной мере понять принятые меры", — добавила она.