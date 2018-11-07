В ЕС рассказали о влиянии санкций США против Ирана на сохранение СВПД

БРЮССЕЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Предоставление США исключений ряду стран Европы в рамках санкций против Ирана не ставит под сомнение приверженность ЕС сохранению ядерной сделки, заявила в среду журналистам представитель дипслужбы Майя Косьянчич.
"Предоставление США исключений ряду стран ЕС в рамках принятых мер не ставит под сомнение приверженность ЕС выполнению СВПД, это ясно", — заявила она, отвечая на просьбу прокомментировать тот факт, что США сделали временные исключения для Италии и Греции.
"Что касается контактов, то между администрацией США и нашими экспортерами идут контакты, чтобы в полной мере понять принятые меры", — добавила она.